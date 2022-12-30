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30 декабря, 17:50

Спорт

"Мой район": горные лыжи. Воробьевы горы

"Мой район": горные лыжи. Воробьевы горы

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"Воробьевы Горы" – это уникальный спорткомплекс, расположенный в историческом месте столицы. Несколько поколений москвичей считает это место важной точкой притяжения. Более того – горнолыжный комплекс уже называют эпицентром спортивной жизни Москвы.

В гостях у программы "Мой район" – семья Кудрицких, актриса Юлия Такшина и телеведущая Алла Довлатова. Династия семьи Кудрицких уже в третьем поколении профессионально занимается горнолыжным спортом именно на Воробьевых горах. Актриса Юлия Такшина и телеведущая Алла Довлатова рассказали, с каким нетерпением ждали открытия спортивного кластера после модернизации. Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
городспортвидеоЕвгений Додолев
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