"Мой район": горные лыжи. Воробьевы горы

"Воробьевы Горы" – это уникальный спорткомплекс, расположенный в историческом месте столицы. Несколько поколений москвичей считает это место важной точкой притяжения. Более того – горнолыжный комплекс уже называют эпицентром спортивной жизни Москвы.

В гостях у программы "Мой район" – семья Кудрицких, актриса Юлия Такшина и телеведущая Алла Довлатова. Династия семьи Кудрицких уже в третьем поколении профессионально занимается горнолыжным спортом именно на Воробьевых горах. Актриса Юлия Такшина и телеведущая Алла Довлатова рассказали, с каким нетерпением ждали открытия спортивного кластера после модернизации. Подробнее – в программе "Мой район".