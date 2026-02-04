Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 19:15

Город

Лиловую подсветку включили на Новом Арбате в честь Дня борьбы против рака

Лиловую подсветку включили на Новом Арбате в честь Дня борьбы против рака

Ночь на 5 февраля станет одной из самых холодных за осенне-зимний период в Москве

Расписание электричек изменилось из-за морозов в Москве

Уборщица и ее муж украли почти 7,5 млн рублей из квартиры в Бутове

Заммэра Ракова рассказала о прогрессе в ранней диагностике онкологии в Москве

На 10 градусов потеплело в Москве 4 февраля

В Москве выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

Маршрут Т2 станет самым длинным городским трамвайным диаметром в мире

Жительница ЗАО положительно оценила работу городских служб

Машина загорелась на Калужском шоссе недалеко от Троицка

По всему миру 4 февраля отмечают День борьбы против онкологических заболеваний. Его символом считается фиолетовая лента. В связи с этим на Новом Арбате в Москве включили лиловую подсветку.

На медиафасадах кинотеатра "Октябрь" весь день транслировали слова благодарности врачам от москвичей, которые вылечились от рака. Таким образом в столице привлекли внимание к теме борьбы с этим сложным заболеванием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлексей Лазаренко

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика