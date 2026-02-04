Лиловую подсветку включили на Новом Арбате в честь Дня борьбы против рака

По всему миру 4 февраля отмечают День борьбы против онкологических заболеваний. Его символом считается фиолетовая лента. В связи с этим на Новом Арбате в Москве включили лиловую подсветку.

На медиафасадах кинотеатра "Октябрь" весь день транслировали слова благодарности врачам от москвичей, которые вылечились от рака. Таким образом в столице привлекли внимание к теме борьбы с этим сложным заболеванием.

