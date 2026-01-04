Особая программа для детей и взрослых проходит в Парке Горького в Москве

В Парке Горького на новогодние каникулы подготовили насыщенную программу для взрослых и детей. Одной из главных точек притяжения стала Пушкинская набережная, открывшаяся после реставрации и украшенная в стиле новогоднего подарка с бантами и гирляндами.

Гости могут посетить мастер-классы, попробовать себя в хоккее на специальном покрытии, сыграть в метание мешочков "корнхол" и даже примерить "сапоги-скороходы" Деда Мороза. После активностей можно согреться в праздничных шале с горячими блюдами со всего мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.