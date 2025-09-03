Форма поиска по сайту

03 сентября, 13:30

Город

Первые медиакиоски открылись в Москве

Первые медиакиоски открылись в Москве

Первые медиакиоски открылись на улицах Красная Пресня и Шаболовка в Москве. В них продают газеты, журналы, классическую и современную литературу, а также сувениры и снеки.

Дизайн павильонов гармонично вписывается в столичную архитектуру. На фоне других зданий они выделяются мультимедийными экранами и подсветкой.

Внутри киосков работают цифровые сервисы. Например, с помощью терминалов можно открыть карту города, узнать о предстоящих событиях в Москве, заказать книги и другие товары. Торговые точки, которые сочетают офлайн и онлайн-продажи печати, стали уникальным проектом. Аналогов нет ни в одном регионе России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоИван ЕвдокимовЕлена Любимова

