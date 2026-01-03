Новости Москвы: три попавших в кино столичных дома капитально отремонтировали

Три попавших в кино московских дома капитально отремонтировали. В частности, обновилось здание из фильма "Курьер" на Сретенском бульваре, дом из фильма "Гостья из будущего" на Большой Бронной улице и дом из ленты "Чук и Гек" на улице Садовая-Самотечная.

Кинопарк "Москино" в 2025 году побил рекорд по количеству снятых кинокартин. Здесь уже создано 35 съемочных площадок, 17 открылись в прошлом году. Последняя из них – "Исторический манеж".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.