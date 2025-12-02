Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 19:30

Город

В Москве открылась выставка "Создано людьми", посвященная предпринимателям

В Москве открылась выставка "Создано людьми", посвященная предпринимателям

Собянин: в районе Внуково построят образовательный комплекс и детский сад

Самые дорогие билеты на "Щелкунчика" на аукционе ушли за полмиллиона рублей

Новости Москвы: более 1,6 млн газовых плит проверили в Москве с начала года

Спектакль "Щелкунчик" в Большом театре пройдет 17 декабря

"Улицы московские": Таганская улица

Манул Тимофей в Московском зоопарке похудел из-за специальных квестов

Москвичам и туристам рассказали о пешеходном маршруте "Сердце столицы"

Максимальная цена билета на "Щелкунчика" в Большом театре достигла 50 тыс рублей

"Новости дня": первый дом по программе реновации в Савеловском районе готов к заселению

В Московском музее современного искусства открылась выставка "Создано людьми", посвященная современным предпринимателям. Для проекта специально построили символический лабиринт, разделенный на шесть тематических залов, которые отражают путь бизнесмена.

Проект рассказывает истории более миллиона предпринимателей, которые развивают свое дело с помощью цифровых платформ. Например, каждый второй бизнес на маркетплейсах сегодня является семейным. Выставка будет работать до 14 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвыставкивидеоЕкатерина Фоменко

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика