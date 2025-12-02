В Москве открылась выставка "Создано людьми", посвященная предпринимателям

В Московском музее современного искусства открылась выставка "Создано людьми", посвященная современным предпринимателям. Для проекта специально построили символический лабиринт, разделенный на шесть тематических залов, которые отражают путь бизнесмена.

Проект рассказывает истории более миллиона предпринимателей, которые развивают свое дело с помощью цифровых платформ. Например, каждый второй бизнес на маркетплейсах сегодня является семейным. Выставка будет работать до 14 декабря.

