Новости Москвы: более 1,6 млн газовых плит проверили в Москве с начала года

В Москве с начала 2025 года проверили более 1,6 миллиона газовых плит в квартирах москвичей. Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, это около 90% от общего количества. Специалисты напоминают, что средний срок службы плиты составляет 10–12 лет.

В парках Москвы уже начали работу 17 катков с искусственным льдом, в том числе в Таганском парке, усадьбе "Воронцово", парках "Фили" и "Красная Пресня". Для гостей на площадках организуют ледовые шоу и мастер-классы. Еще 11 катков с натуральным льдом откроются позже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.