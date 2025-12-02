Форма поиска по сайту

02 декабря, 19:15

Город

Новости Москвы: более 1,6 млн газовых плит проверили в Москве с начала года

Новости Москвы: более 1,6 млн газовых плит проверили в Москве с начала года

Спектакль "Щелкунчик" в Большом театре пройдет 17 декабря

"Улицы московские": Таганская улица

Манул Тимофей в Московском зоопарке похудел из-за специальных квестов

Москвичам и туристам рассказали о пешеходном маршруте "Сердце столицы"

Максимальная цена билета на "Щелкунчика" в Большом театре достигла 50 тыс рублей

"Новости дня": первый дом по программе реновации в Савеловском районе готов к заселению

Сергей Собянин вручил московским семьям государственные награды "Родительская слава"

Момент массового ДТП на Варшавском шоссе попал на видео

Водителей попросили быть внимательнее на столичных дорогах из-за тумана

В Москве с начала 2025 года проверили более 1,6 миллиона газовых плит в квартирах москвичей. Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, это около 90% от общего количества. Специалисты напоминают, что средний срок службы плиты составляет 10–12 лет.

В парках Москвы уже начали работу 17 катков с искусственным льдом, в том числе в Таганском парке, усадьбе "Воронцово", парках "Фили" и "Красная Пресня". Для гостей на площадках организуют ледовые шоу и мастер-классы. Еще 11 катков с натуральным льдом откроются позже.

городЖКХвидеоЕкатерина Фоменко

