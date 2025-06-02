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02 июня, 11:30

Город

Школьники приняли участие в конкурсе "Создай новую карту москвича"

Школьники приняли участие в конкурсе "Создай новую карту москвича"

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Школьники приняли участие в конкурсе "Создай новую карту москвича". По условиям состязания им нужно было нарисовать героев русских сказок и былин на улицах современной Москвы.

Всего на конкурс пришло более 2 300 детских рисунков, из которых на голосование в сервисе "Активный гражданин" было выставлено 60 работ.

Больше всего голосов получил рисунок 10-летней москвички Ирины Михайловой. Ее "Конек-горбунок" на фоне ночной столицы в скором времени украсит карту москвича для школьников. Оформить ее можно с 1 августа на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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