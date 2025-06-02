Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 11:15

Город

Мавзолей Ленина частично отреставрируют

Мавзолей Ленина частично отреставрируют

В Москве начали тестировать 18-метровый электробус

Днем 2 июня в столице ожидается до 24 градусов тепла

"Утро": малооблачная погода ожидается в Москве 2 июня

Собянин: начался прием заявок на конкурс "Московская реставрация"

Собянин: форум "Облачные города" в этом году будет посвящен роботизации

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 26% 2 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 июня

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 2 июня

"Мой район. Новости": на юго-западе Москвы открыли площадку для выгула собак

Мавзолей Ленина ждет реставрация. Министерство культуры уже заключило контракт с подрядчиком. Работы не затронут весь комплекс, а сосредоточатся на отдельных элементах. Цель проекта заключается в сохранении объекта культурного наследия.

По словам специалистов, планируется обновить инженерные системы, водоснабжение и водоотведение, а также установить новые столярные конструкции – окна, двери и другие элементы. При этом главный зал мавзолея, где находится тело вождя, затронут не будет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕлена Любимова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика