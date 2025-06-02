Мавзолей Ленина частично отреставрируют

Мавзолей Ленина ждет реставрация. Министерство культуры уже заключило контракт с подрядчиком. Работы не затронут весь комплекс, а сосредоточатся на отдельных элементах. Цель проекта заключается в сохранении объекта культурного наследия.

По словам специалистов, планируется обновить инженерные системы, водоснабжение и водоотведение, а также установить новые столярные конструкции – окна, двери и другие элементы. При этом главный зал мавзолея, где находится тело вождя, затронут не будет.

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