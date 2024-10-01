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01 октября, 06:30

Спорт

В Москве стартовал осенний сезон проекта "Мой спортивный район"

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С 1 октября в столице стартовал осенний сезон проекта "Мой спортивный район". Москвичи могут выбрать для фитнеса любую бесплатную площадку. В рамках проекта для тренировок подготовлены 30 площадок.

Все тренировки проекта "Мой спортивной район" являются бесплатными. Записаться на занятия могут и дети. До 13 лет на тренировках их должны сопровождать родители.

Где проходят занятия и как на них попасть? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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