Новый дом по реновации начали заселять на Дмитровском шоссе

В Тимирязевском районе продолжается реализация программы реновации. На Дмитровском шоссе начали заселять новый дом, построенный по индивидуальному проекту. В него переезжают жители панельных пятиэтажек на Линейном проезде.

В новом здании – улучшенная отделка, застекленные лоджии, подземный паркинг и автоматические системы учета ресурсов. Старому дому было 65 лет, и жильцы все чаще сталкивались с авариями. Всего в районе снесут 45 пятиэтажек, а новое жилье уже получили около 1,5 тысячи человек.

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