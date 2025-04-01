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01 апреля, 07:30

Город

Новый дом по реновации начали заселять на Дмитровском шоссе

Новый дом по реновации начали заселять на Дмитровском шоссе

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В Тимирязевском районе продолжается реализация программы реновации. На Дмитровском шоссе начали заселять новый дом, построенный по индивидуальному проекту. В него переезжают жители панельных пятиэтажек на Линейном проезде.

В новом здании – улучшенная отделка, застекленные лоджии, подземный паркинг и автоматические системы учета ресурсов. Старому дому было 65 лет, и жильцы все чаще сталкивались с авариями. Всего в районе снесут 45 пятиэтажек, а новое жилье уже получили около 1,5 тысячи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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