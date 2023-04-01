Останкинский пивоваренный завод снесли в столице. Последний корпус находился в Огородном проезде.

Само предприятие открылось в Бутырском районе в 1949 году. В начале 2000-х владельцы планировали продать контрольный пакет другой пивоваренной компании, но тогда сделка сорвалась. Как итог, последние годы здания уже не использовались по назначению, а сдавались в аренду под офисы.

В конце 2022 года стало известно, что площадку выкупила уральская компания, которая специализируется на строительстве жилых комплексов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.