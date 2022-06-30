Росбанк рекомендовал не проводить операции в британских фунтах

Росбанк "в интересах клиентов" рекомендовал не проводить операции в британских фунтах.

Рекомендация вышла после того, как Владимир Потанин, весной купивший банк у ушедшей из России Societe Generale, подпал под санкции Великобритании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

