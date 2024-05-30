"Московский экспортный центр" поддержит продвижение товаров из столицы за рубежом

АНО "Московский экспортный центр" (МЭЦ) помогает столичным компаниям выйти на международные рынки. Продукция, которую производят в столице, в большинстве случаев является уникальной, и интерес к ней растет с каждым годом. Московским предприятиям доступна уникальная линейка вспомогательных инструментов: это и льготные кредиты, и гранты.

За рубеж стали отправлять детские игровые комплексы. Как рассказал руководитель экспортного бэк-офиса компании – производителя детского игрового оборудования и МАФ Михаил Соколов, товары представлены в ОЭА, Саудовской Аравии, Узбекистане и Казахстане.

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