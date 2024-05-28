Адвокат рассказал, как клиент может заявить об убытках в связи со сбоем в сервисе СДЭК

В случае нарушения сроков получения посылок клиент может зафиксировать нотариально отсутствие доступа в личный кабинет. Об этом рассказал адвокат Георгий Счастливый.

Затем нужно подготовить документы, доказывающие убытки в связи с неисполнением обязательств СДЭК по договору, а далее готовится претензионное письмо.

В системе СДЭК произошел масштабный технический сбой. Второй день подряд в офисах не могут выдать посылки клиентам, а сайт и мобильное приложение не работают.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

