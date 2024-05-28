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28 мая, 15:30

Экономика

Адвокат рассказал, как клиент может заявить об убытках в связи со сбоем в сервисе СДЭК

Адвокат рассказал, как клиент может заявить об убытках в связи со сбоем в сервисе СДЭК

В СДЭК заявили, что работают над полным возобновлением обслуживания клиентов

СДЭК возобновит выдачу отправлений не позднее 29 мая

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В СДЭК прокомментировали задержку в выдаче клиентам посылок

Адвокат рассказал о действиях клиентов СДЭК, которые понесли убытки из-за сбоя в сервисе

Технический сбой произошел в сервисе доставки СДЭК

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В случае нарушения сроков получения посылок клиент может зафиксировать нотариально отсутствие доступа в личный кабинет. Об этом рассказал адвокат Георгий Счастливый.

Затем нужно подготовить документы, доказывающие убытки в связи с неисполнением обязательств СДЭК по договору, а далее готовится претензионное письмо.

В системе СДЭК произошел масштабный технический сбой. Второй день подряд в офисах не могут выдать посылки клиентам, а сайт и мобильное приложение не работают.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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