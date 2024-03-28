Более 83,5 млн рублей потратили московские компании на получение патентов с 2022 года

Более 83,5 миллиона рублей, которые московские компании потратили на получение патентов, компенсировали городские власти. Специальная программа действует в городе с 2022 года. Известно, что Московский инновационный кластер одобрил заявки 255 столичных компаний и компенсировал расходы на патентование 1 128 разработок.

Как работает эта мера поддержки? Какие компании и за какие патенты могут получить компенсации? Как мера помогает развивать инновации в Москве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.