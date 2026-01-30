Россиянам порекомендовали заменить карты платежных систем Visa и Mastercard. Как предупреждают эксперты, они теперь хуже защищены от мошенников.

Дело в том, что 1 января истекли сроки действия сертификатов безопасности. Они подтверждают соответствие чипа карты установленным стандартам защиты и обеспечивают шифрование данных при проведении транзакций. При этом пластик с просроченным сертификатом по-прежнему работает, хотя некоторые POS‑терминалы могут отклонять операции.

