Центробанк РФ отметил признаки перегрева российского рынка ипотеки

Центробанк РФ фиксирует признаки перегрева российского рынка ипотечного кредитования. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, отметив, что рынок ипотеки за последние 12 месяцев вырос на 30%.

По ее словам, Банк России беспокоят два фактора: качество кредитов и их влияние на рынок жилья. Председатель ЦБ указала на проблему отрыва цен между новостройками и вторичным жильем. На данный момент разница в их стоимости достигает 40–50%, что вызвано ростом рынка ипотеки.

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