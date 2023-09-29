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29 сентября, 22:45

Экономика

Центробанк РФ отметил признаки перегрева российского рынка ипотеки

Центробанк РФ отметил признаки перегрева российского рынка ипотеки

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Центробанк РФ фиксирует признаки перегрева российского рынка ипотечного кредитования. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, отметив, что рынок ипотеки за последние 12 месяцев вырос на 30%.

По ее словам, Банк России беспокоят два фактора: качество кредитов и их влияние на рынок жилья. Председатель ЦБ указала на проблему отрыва цен между новостройками и вторичным жильем. На данный момент разница в их стоимости достигает 40–50%, что вызвано ростом рынка ипотеки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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