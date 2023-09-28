Минфин поддержал пролонгацию и отмену НДС на покупку физлицами бриллиантов

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Министерство финансов РФ поддержало пролонгацию и отмену косвенного налога на покупку бриллиантов у банка, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на директора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина РФ Юлию Гончаренко.

Она также рассказала, что эта пошлина принималась год назад с целью узнать, будет ли пользоваться интересом этот продукт. В этом году в Минфине поддержали инициативу в части ее бессрочной пролонгации.

Ранее СМИ сообщали о том, что Евросоюз собирается ввести санкции на российские алмазы в октябре-ноябре этого года.

Согласно новым ограничительным мерам, на территории ЕС будет разрешен оборот камней только с нероссийской маркировкой. Запрет начнет действовать с 1 января, на обработанные бриллианты санкции будут вводиться позже и поэтапно.