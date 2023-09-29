Госдолг России увеличился до 25 триллионов рублей за полгода

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Госдолг России за полгода вырос на 10% – до 25 триллионов рублей. В абсолютных же цифрах он увеличился на 2,3 триллиона рублей из запланированных 2,5 триллиона на весь 2023 год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Счетной палаты о федеральном бюджете.

Так, объем внутренних заимствований за полгода вырос на 7,4%, достигнув 20,2 триллиона рублей – это составляет 97,4% верхнего предела, заложенного на текущий год.

При этом внешний долг России в иностранной валюте с начала года уменьшился на 2,1%, составив 56,2 миллиарда долларов – 84,4% верхнего предела.

По оценке доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аллы Чаловой, относительный уровень госдолга остается на безопасном и очень низком уровне как по национальным, так и по международным стандартам.

Тем не менее разгон инфляции и жесткая денежно-кредитная политика могут привести к удорожанию обслуживания новых облигаций, добавила эксперт. Также данные факторы ведут к дальнейшему росту процентных расходов федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что государственный долг США достиг новых рекордных значений, превысив 33 триллиона долларов. Так, согласно данным американского Минфина, общий внешний долг США составил 33,044 триллиона долларов.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что рост ВВП России по итогам этого года увеличится более чем на 2%.

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