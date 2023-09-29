Курс доллара превысил 98 рублей впервые с 8 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 98 рублей впервые с 8 сентября текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по состоянию на 13:49 по московскому времени американская валюта выросла в цене на 1,27%, до 98,02 рубля. Спустя шесть минут рост замедлился, доллар стал торговаться на отметке 97,87 рубля.

Тем временем евро вырос на 1,58%, до 103,82 рубля, а юань – на 0,83%, до 13,418 рубля.

15 сентября Центробанк второй раз подряд повысил ключевую ставку до 13% на фоне высокого инфляционного давления на экономику РФ. До этого регулятор повышал ставку 15 августа – с 8,5 до 12% годовых.

Позже в Минэкономразвития РФ предположили, что проблему высокой волатильности рубля может решить "некая мембрана между внутренним и внешним рынками" валюты, как это устроено в Китае.

Против этой идеи высказалась глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что КНР сейчас пытается либерализовать контроль за движением капитала, тогда как Россия это уже сделала. По ее мнению, переход к китайской модели станет шагом назад.



Центробанк вновь повысил ключевую ставку