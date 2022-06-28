Министр экономики ФРГ заявил, что отказался от кондиционера из-за подорожания газа

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отказался от кондиционера и душ теперь принимает на скорость. Причина в подорожании газа и сокращении его поставок. Газовый кризис нарастает, а ведь еще даже не осень.

Как на самом деле обстоят дела в Европе? И какие прогнозы для обычных потребителей, которые не могут распоряжаться ресурсами на политическом поприще?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.