Moody’s заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам

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Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Там уточнили, что 27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по выпускам еврооблигаций на сумму 100 млн долларов к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно определению агентства, представляет собой дефолт.

Ранее в Минфине РФ подчеркнули, что произвели платежи с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро. В министерстве отметили, что дефолтом, согласно эмиссионной документации, является отсутствие платежа со стороны должника.

В ведомстве напомнили, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина. В случае неполучения выплат по еврооблигациям в министерстве посоветовали обращаться в соответствующие финансовые институты.

Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь с 26 на 27 июня истек период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. Издание отметило, что если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник утром произойдет "событие дефолта". Сообщалось, что это будет первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.

Позже член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что дефолт наступил не в России, а в странах Запада, захвативших российские деньги. По его словам, дефолт должны объявлять те страны, которые по собственной вине не могут получить от России свои деньги.

