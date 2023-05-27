Объем наличных в обращении на территории РФ вырос на 20% за год – Центробанк

Многие клиенты банков сталкиваются с тем, что при совершении операций вынуждены платить различные комиссии, о которых раньше не знали. По данным Центробанка, объем наличных в обращении быстро растет.

Так, за последний год этот рост составил 20%, а в денежном выражении превысил планку в 17 триллионов рублей. За что берут плату банки? И как выгоднее переводить деньги?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.