Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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12:00

Экономика

Объем наличных в обращении на территории РФ вырос на 20% за год – Центробанк

Объем наличных в обращении на территории РФ вырос на 20% за год – Центробанк

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Многие клиенты банков сталкиваются с тем, что при совершении операций вынуждены платить различные комиссии, о которых раньше не знали. По данным Центробанка, объем наличных в обращении быстро растет.

Так, за последний год этот рост составил 20%, а в денежном выражении превысил планку в 17 триллионов рублей. За что берут плату банки? И как выгоднее переводить деньги?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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