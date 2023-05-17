Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 28 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

К 14:30 по московскому времени курс доллара вырос на 64 копейки, до 81,03 рубля. Параллельно стоимость китайской валюты увеличилась на 5 копеек, до 11,54 рубля, а евро – на 36 копеек, до 87,89 рубля.

Утром в среду, 17 мая, рубль показал некоторое послабление. Так, курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей. На тот момент он повысился на 21 копейку, до 80,61 рубля. Вместе с долларом курс юаня увеличился на 1 копейку и достиг 11,50 рубля.

До этого курс евро в ходе торгов увеличился на 68 копеек, до 87,08 рубля. Крайний раз подобный показатель фиксировали 4 мая. В это же время курс американской валюты поднялся на 72 копейки, до 79,87 рубля.