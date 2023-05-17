Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Экономика

Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 28 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 28 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

К 14:30 по московскому времени курс доллара вырос на 64 копейки, до 81,03 рубля. Параллельно стоимость китайской валюты увеличилась на 5 копеек, до 11,54 рубля, а евро – на 36 копеек, до 87,89 рубля.

Утром в среду, 17 мая, рубль показал некоторое послабление. Так, курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей. На тот момент он повысился на 21 копейку, до 80,61 рубля. Вместе с долларом курс юаня увеличился на 1 копейку и достиг 11,50 рубля.

До этого курс евро в ходе торгов увеличился на 68 копеек, до 87,08 рубля. Крайний раз подобный показатель фиксировали 4 мая. В это же время курс американской валюты поднялся на 72 копейки, до 79,87 рубля.

Курс рубля резко менялся на минувшей неделе

Читайте также

экономика

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика