Врачи рассказали, как правильно принимать витамин C в период пандемии коронавируса

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Врач-эндокринолог Денис Кузнецов в разговоре с Москвой 24 заявил, что витамин C лучше всего принимать на ранних этапах заболевания коронавирусом. А витамин D больше подойдет для профилактики вирусных инфекций.
"Витамин C может приниматься в самом начале, когда человек только-только заболевает. Суточная норма витамина С способна облегчить первые симптомы заболевания", – объяснил специалист. Он также напомнил, что чрезмерное употребление даже такого, казалось бы, безобидного препарата может негативно сказаться на здоровье.
Специалист добавил, что с точки зрения профилактики инфекций витамин D важнее, чем витамин C. "Витамин D – очень важное для здоровья человека вещество, которое участвует в большинстве функций организма и служит для поддержания иммунитета в том числе. Есть исследования, что люди, у которых низкий уровень витамина D, сталкиваются с большим количеством заболеваний, в том числе и инфекционных", – объяснил Кузнецов.
С ним согласен и врач-эндокринолог Алексей Калинчев. По словам эксперта, относительно пользы витамина D "нет никаких разногласий и дискуссий. Это общепринятое мнение, что он отвечает за иммунитет. И сейчас, весной, он у людей, которые его не принимают специально, находится в очень низкой концентрации".
Калинчев пояснил, что суточная норма витамина С в качестве противовирусной профилактики составляет порядка 500-1000 миллиграммов. А вот по поводу дозировки витамина D обязательно следует проконсультироваться со своим лечащим врачом. Более того, Калинчев посоветовал при малейшем недомогании в первую очередь обращаться к специалисту, а не заниматься самолечением.
Ранее сообщалось, что среди россиян возрос спрос на на биодобавки, где основным активным веществом является витамин D3. Доктор медицинских наук, врач высший категории, эндокринолог Анна Гончарова назвала такой всплеск позитивной тенденцией. По ее словам, более 90% россиян имеют дефицит или недостаточность этого витамина.
Вместе с тем специалист подчеркнула, что перед тем, как начать употреблять препарат, необходимо сдать анализы. Избыток витамина D3 может привести к прогрессированию кальциноза аорты и других сосудов, кальцинозу сердца (так называемое панцирное сердце), а также мочекаменной болезни.
Согласно статистике ВОЗ на 20 марта, всего в мире было зафиксировано не менее 209 тысяч случаев заражения коронавирусом. Порядка 8,7 тысячи человек стали жертвами инфекции. В России, по данным на 19 марта, общее число заболевших COVID-19 достигло 199 человек. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы.
Впервые вспышка нового типа коронавируса была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Из-за быстрого распространения инфекции по планете Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19.
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