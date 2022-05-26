Центробанк проведет внеплановое заседание по вопросу ключевой ставки 26 мая

Ключевая ставка может измениться 26 мая. Центробанк проведет внеплановое заседание по этому вопросу. Эксперты ожидают снижения ставки до 12 или до 10% годовых.

Решение совета директоров будет опубликовано в 10:30. Внепланово ЦБ менял показатель в конце февраля, тогда ставка повысилась до рекордных 20%. В данный момент она составляет 14% годовых.

Как говорил министр финансов Антон Силуанов, дальнейшее снижение необходимо. В первую очередь, это поможет бизнесу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.