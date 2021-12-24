В столичных магазинах изменилась цена на крабовые палочки

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на крабовые палочки Vici, упаковка 220 граммов.

В "Пятерочке" на ценнике 119,99 рубля. В "Перекрестке" на 9 копеек дешевле. Но если у вас есть карта клуба, можно получить скидку и цена составит 69,9 рубля. Самая высокая стоимость в "Ашане" – 121 рубль 49 копеек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.