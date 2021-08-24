На "Армии" обсудили возможность взаимодействия предприятий ОПК и Федерального казначейства

Федеральное казначейство разрабатывает механизмы взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые уже начали выпускать гражданскую продукцию или планируют этим заняться.

Нюансы казначейского сопровождения подобных контрактов обсудили на круглом столе на форуме "Армия".

К 2025 году предполагается повысить долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема производства на этих предприятиях, а к 2030 году – до 50%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.