Новости мира: Азербайджан обвинили в продаже загрязненной нефти

Азербайджан обвинили в продаже загрязненной нефти. Об этом заявили итальянская компания Eni, а также британская British Petroleum. Как пишет агентство Bloomberg, поставки шли по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. Наличие загрязнений связывают с присутствием в некоторых партиях органических хлоридов. В значительных количествах это вещество способно повредить нефтеперерабатывающие заводы и оборудование.

После обрушения шахты на востоке Демократической Республики Конго обнаружены 10 погибших. Спасти удалось 12 человек, а всего в подземных тоннелях в момент ЧП находись почти 5 тысяч шахтеров. Инцидент произошел на золотом руднике в захваченной повстанцами провинции. Его завалило во время оползня. Это была кустарная шахта, которая эксплуатировалась не официальной компанией, а отдельными рабочими.

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