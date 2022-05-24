Американская сеть кофеен Starbucks объявила об уходе из России

Американская сеть кофеен Starbucks покидает российский рынок. Юридическое лицо планируют ликвидировать.

При этом компания будет оказывать 2 тысячам российских работников поддержку, которая предусматривает выплаты в течение полугода, а также помощь с трудоустройством. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.