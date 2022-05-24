Путин заявил, что экономика РФ будет открытой в новых условиях

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Российская экономика в новых условиях будет открытой, заявил Владимир Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса.

Президент пообещал расширить взаимодействие со странами, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве.

"Ситуация в глобальной экономике, в системе мировых хозяйственных связей меняется. Стремительно меняется. Мы это все видим. Российский бизнес адаптируется к этим изменениям", – сказал глава государства.

По его словам, сейчас перестраиваются производственные и логистические цепочки, налаживаются новые связи с зарубежными партнерами.

Путин отметил, что таким же высоким и динамичным темпом должны продвигаться планы по развитию транспортной инфраструктуры. Он добавил, что сейчас торговые потоки и глобальная экономическая активность переключаются с Запада на более интересные регионы.

Российский лидер подчеркнул, что желание некоторых стран закрыться от РФ показало важность своевременной диверсификации транспортных потоков и расширения коридоров в направлении ответственных партнеров.

"Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах. Необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что в свое время шли оживленные дискуссии по теме пропускной способности Восточного полигона железных дорог. Тогда, рассказал Путин, звучали скептические оценки по поводу расширения, вложения больших средств, прокладки новых путей.

"Но время показало, что эти оценки были неточными, так, мягко говоря. Сегодня восточное направление максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед", – заключил Путин.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала бизнес занять экономическую нишу после ухода иностранных компаний. Она отметила, что в России уже есть успешные примеры импортозамещения. Так, развитием производства сыров Valio займется отечественная компания.

