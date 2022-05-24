Около 100 столичных компаний примут участие в акции "День без турникетов"

Около 100 столичных компаний откроют свои двери для участников акции "День без турникетов" в мае. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Это офисы технопарков, творческие мастерские, производственные предприятия и мануфактуры. 14 из них присоединятся к программе впервые.

Городская акция продлится 3 дня – с 26 по 28 мая. Записаться на экскурсию можно на официальном сайте турникетов.нет. Так, например, детям расскажут о программировании в творческой мастерской наукоемких технологий. Там же они увидят выставку роботов, порисуют 3D-ручками и познакомятся с 3D-печатью.

На другой площадке пройдет интерактивный урок о видеоблогинге. Также покажут оборудование студии и процесс съемки ролика. Похожая программа ждет посетителей компании по производству медиаконтента. Увлекательно провести время всей семьей и узнать секреты некоторых известных трюков можно в Музее фокусов и иллюзий, где представлена интерактивная выставка оптических головоломок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.