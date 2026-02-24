Форма поиска по сайту

24 февраля, 07:30

Экономика

В России предложили ограничить выдачу наличных денег в отделениях банков

В России предложили ограничить выдачу наличных денег в отделениях банков

Вторая волна гриппа ожидается в России из-за мутации вируса

"Новости дня": пищевое производство стало ведущим направлением промышленности в столице

Трамп объявил о новых пошлинах на импорт из всех стран

Новости мира: вооруженные силы США заявили о готовности к операции против Ирана

Москвичи смогут получать зарплату в цифровых рублях

Новости мира: Трамп объявил о подписании указа о 10% торговой пошлине для всех стран мира

Собянин: запущено производство электромобилей UMO на заводе "Москвич"

"Деньги 24": продажи новостроек в Москве упали почти на треть в январе

"Деньги 24": маркетплейсы подняли комиссии для продавцов более чем в 1,5 раза

В России предлагают ограничить выдачу наличных в отделениях банков. Речь идет о случаях, когда сотрудник заподозрил, что клиент действует под влиянием мошенников. Тогда предлагают не выдавать ему больше 50 тысяч рублей.

Однако некоторые эксперты считают, что банк не может заменять суд и правоохранительные органы, то есть проводить самостоятельные расследования и принимать судебные решения относительно статуса клиента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономика

