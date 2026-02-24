24 февраля, 07:30Экономика
В России предложили ограничить выдачу наличных денег в отделениях банков
В России предлагают ограничить выдачу наличных в отделениях банков. Речь идет о случаях, когда сотрудник заподозрил, что клиент действует под влиянием мошенников. Тогда предлагают не выдавать ему больше 50 тысяч рублей.
Однако некоторые эксперты считают, что банк не может заменять суд и правоохранительные органы, то есть проводить самостоятельные расследования и принимать судебные решения относительно статуса клиента.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.