В России предложили ограничить выдачу наличных денег в отделениях банков

В России предлагают ограничить выдачу наличных в отделениях банков. Речь идет о случаях, когда сотрудник заподозрил, что клиент действует под влиянием мошенников. Тогда предлагают не выдавать ему больше 50 тысяч рублей.

Однако некоторые эксперты считают, что банк не может заменять суд и правоохранительные органы, то есть проводить самостоятельные расследования и принимать судебные решения относительно статуса клиента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.