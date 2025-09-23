23 сентября, 22:30Экономика
Несколько тысяч фур с товарами из Китая застряли на границе России и Казахстана
Несколько тысяч фур с товарами из Китая застряли на границе России и Казахстана. Все из-за ужесточения проверки грузов и требования полного пакета документов у перевозчиков. Ранее правила были проще, и документы показывать не нужно было.
Очереди на границе задерживают не только посылки обычных покупателей, но и грузы для бизнеса. Эксперты отмечают, что катастрофических последствий для товарооборота нет, однако сроки доставки остаются неопределенными.
