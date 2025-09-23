Форма поиска по сайту

23 сентября, 22:30

Экономика

Несколько тысяч фур с товарами из Китая застряли на границе России и Казахстана

Несколько тысяч фур с товарами из Китая застряли на границе России и Казахстана. Все из-за ужесточения проверки грузов и требования полного пакета документов у перевозчиков. Ранее правила были проще, и документы показывать не нужно было.

Очереди на границе задерживают не только посылки обычных покупателей, но и грузы для бизнеса. Эксперты отмечают, что катастрофических последствий для товарооборота нет, однако сроки доставки остаются неопределенными.

Максим Шаманин, Арина Устюкова

