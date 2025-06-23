Медианная зарплата в России выросла с 54 до 75 тысяч рублей за два года

За последние два года медианная зарплата в России выросла с 54 тысяч рублей до 75. При этом уровень зарплат в России по-прежнему оценивается как недостаточный.

По данным опроса одной из компаний по поиску работы, только 46% компаний индексируют зарплаты ежегодно, 20% – раз в полгода или чаще. Еще 25% пересматривают оплату труда только при необходимости, а 9% не делают этого вовсе.

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