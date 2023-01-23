Главы трех регионов РФ попросили взять под госконтроль экспорт зерна

Владимир Путин поручил правительству взять под контроль экспорт зерна. По его словам, нужен резерв на случай неурожая.

О лимитах на вывоз из страны пшеницы также попросили главы "хлебных" регионов, а именно губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Ростовской области Василий Голубев и глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По их словам, трейдеры предлагают слишком низкую цену.

Спасут ли рынок барьеры? И что будет с ценами на хлеб? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.