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Экономика

Главы трех регионов РФ попросили взять под госконтроль экспорт зерна

Главы трех регионов РФ попросили взять под госконтроль экспорт зерна

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Владимир Путин поручил правительству взять под контроль экспорт зерна. По его словам, нужен резерв на случай неурожая.

О лимитах на вывоз из страны пшеницы также попросили главы "хлебных" регионов, а именно губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Ростовской области Василий Голубев и глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По их словам, трейдеры предлагают слишком низкую цену.

Спасут ли рынок барьеры? И что будет с ценами на хлеб? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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