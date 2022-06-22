Helly Hansen вернется на российский рынок под новым брендом

Магазины спортивной одежды Helly Hansen скоро откроются для покупателей. Все точки сети заработают на российском рынке под брендом "Хансен", сообщили СМИ.

Посмотреть ассортимент на сайте магазина пока нельзя, как и оформить заказ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.