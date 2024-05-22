22 мая, 19:55Экономика
В Счетной палате РФ обсудили вопросы развития единой системы финансового контроля
В Счетной палате России обсудили вопросы развития единой системы финансового контроля в условиях новых вызовов. Участники рассказали, какие изменения в этой сфере произошли в течение двух лет.
На научно-практической конференции собрались руководители федеральных и региональных аудиторских ведомств, сенаторы, депутаты, а также представители Белоруссии и Монголии. Мероприятие приурочили к 30-летию образования Контрольно-счетной палаты Москвы.
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