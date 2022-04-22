Рубль продолжил укрепляться на Мосбирже

Рубль продолжает укрепляться. Евро и доллар заметно снизились в цене на Мосбирже и пока они не меняют курс на снижение.

Тем временем россиянам разрешили покупать иностранную наличку. В каких случаях стоит идти в обменник? И можно ли сейчас заработать на валюте?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

