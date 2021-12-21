Москвичам рассказали, как изменилась цена на сливочное масло

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на сливочное масло "Экомилк", упаковка 180 граммов.

В "Пятерочке" оно подорожало на 55 рублей и сейчас стоит 184,99 рубля. В "Перекрестке" стоимость не менялась – 169,9 рубля.

В Metro Cash&Carry цена самая низкая, на 90 копеек меньше, чем в "Перекрестке" – 169 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.