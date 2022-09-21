Карты "Мир" перестали работать в некоторых банках Казахстана и Вьетнама

Проблемы с картами "Мир" возникли еще в двух странах. Как написали в СМИ, BIDV и "Халык банк" во Вьетнаме и Казахстане перестали обслуживать российские карты с этой платежной системой.

Туристы, отдыхающие на турецких курортах, рассказали, что даже там, где можно снять наличные или расплатиться, возникли новые проблемы с курсом валют. Сколько можно потерять на таких транзакциях? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.