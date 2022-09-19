Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную фестивалю финансовой грамотности

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20 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

О формате и площадках фестиваля, участниках и программе расскажут:



заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Владимир Глотов;

руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков;

заместитель руководителя столичного департамента финансов Юлия Комкова;

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева;

заместитель руководителя, начальник Управления финансовой грамотности службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Татьяна Снурницына;

директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Смотрите трансляцию 20 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.