В Минпромторге предложили давать учителям льготные автокредиты

Российским учителям могут продать автомобили со скидкой. Расширить программу льготного автокредитования предложили в Минпромторге.

Сейчас она предполагает скидку в 10%. В программе могут участвовать покупатели первой машины, семьи с детьми, сотрудники государственных клиник, а также автовладельцы, которые сдают в трейдин машину с определенными характеристиками.

Также выгоднее можно будет купить электромобили российской сборки. В Минпромторге считают, что их тоже нужно включить в программу и продавать со скидкой 25%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.