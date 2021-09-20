В Минпромторге предложили расширить программу льготного автокредитования

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Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект постановления, согласно которому с 2022 года программа льготного автокредитования будет расширена на работников системы образования. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования", – приводит ТАСС слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Ведомство подготовило еще один проект, который позволит предоставлять скидку в размере 25% на покупку электроавтомобилей по программе льготного автокредитования и лизинга.
"Первым проектом постановления предлагается расширить действие правил предоставления субсидии на льготное автокредитование: к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 1,5 миллиона рублей (размер скидки составляет 10%; для Дальневосточного федерального округа – 25%) будут добавлены электромобили", – говорится в сообщении.
Кроме того, проект предполагает дополнение перечня субсидируемой техники электромобилями с предоставлением скидки в размере 25% от его стоимости, но не более 625 тысяч рублей.
"При этом ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в программе не будет", – пояснил Мантуров.
Ранее Мантуров сообщал, что в Минпромторге не планируют возобновлять программу льготного кредитования на отечественные автомобили.
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