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Экономика

20 сентября, 20:44

В Минпромторге предложили расширить программу льготного автокредитования

экономика транспорт

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект постановления, согласно которому с 2022 года программа льготного автокредитования будет расширена на работников системы образования. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования", – приводит ТАСС слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Ведомство подготовило еще один проект, который позволит предоставлять скидку в размере 25% на покупку электроавтомобилей по программе льготного автокредитования и лизинга.

"Первым проектом постановления предлагается расширить действие правил предоставления субсидии на льготное автокредитование: к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 1,5 миллиона рублей (размер скидки составляет 10%; для Дальневосточного федерального округа – 25%) будут добавлены электромобили", – говорится в сообщении.

Кроме того, проект предполагает дополнение перечня субсидируемой техники электромобилями с предоставлением скидки в размере 25% от его стоимости, но не более 625 тысяч рублей.

"При этом ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в программе не будет", – пояснил Мантуров.

Ранее Мантуров сообщал, что в Минпромторге не планируют возобновлять программу льготного кредитования на отечественные автомобили.

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