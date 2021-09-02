Мантуров оценил возможность возобновления льготного кредитования на российские автомобили

Фото: ТАСС/URA.RU/Ахметов Вадим
В Минпромторге не планируют возобновлять программу льготного кредитования на отечественные автомобили, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято, заявил глава ведомства Денис Мантуров. Об этом сообщает RT.
"Еще весной мы были склонны к тому, чтобы продлить программу до конца года. Но пришли к выводу в прошлом месяце, что при сложившейся конъюнктуре и спросе целесообразно направить эти средства на те отрасли, где бюджетная поддержка будет крайне востребованной и необходимой", – сказал он.
По словам Мантурова, окончательное решение по дальнейшей судьбе данного проекта будет принято ближе к концу года. Он уточнил, что находящийся в стадии проработки бюджет на 2022–2024 годы предусматривает траты в размере 10 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и лизинга.
Ранее глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак сообщил, что в России могут начать предоставлять льготные кредиты на покупку низкоуглеродных автомобилей. Он пояснил, что данная мера входит в проект концепции развития электрического транспорта в России, который находится на рассмотрении кабмина.
Сбербанк стал крупнейшим оператором программы по льготному кредитованию
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