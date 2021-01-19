Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

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Уровень одобрения заявок на розничные кредиты российскими банками в 2020 году составил 33,9%, что является минимальным показателем за последние три года, сообщает РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что кредитная политика банков во время пандемии ужесточилась не во всех сферах. Наибольшее повышение числа отказов коснулось автокредитования: в 2020 году было отклонено 62% заявок на кредиты (56,5% в 2019 году). Также до 31,2% упал уровень одобрения кредитных карт и необеспеченных кредитов (33,9% в 2019 году).

Однако одобрение ипотечных кредитов, напротив, выросло до 71,3% (65,6% в 2019 году). По мнению специалистов, на такой рост повлияла льготная ипотечная государственная программа для новостроек, которая простимулировала платежеспособных заемщиков.

"В сегменте ипотеки уровень одобрения стал рекордно высоким за последние четыре года, что прежде всего связано со снижением ставок благодаря программам господдержки", – заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эксперты отмечают, что причиной учащения отказов на кредитование стала пандемия, а именно введение ограничений. Они серьезно повлияли на работу бизнеса, поскольку перевод сотрудников на удаленку, запрет на проведение массовых мероприятий и другие меры изменили правила игры на рынке.

Кроме того, в связи с ростом безработицы ухудшилась экономическая ситуация в стране, снизились доходы населения и, как следствие, возросла долговая нагрузка на клиентов банков, подчеркивают специалисты. По их мнению, эти факторы заставили банки изменить кредитную политику во втором квартале 2020 года.

Однако, по словам Волкова, пандемия не является единственным фактором, который вызвал снижение одобрения кредитов банками. Такая тенденция наблюдалась на протяжении уже как минимум двух лет из-за мер Центробанка, который обязал российские банки и микрофинансовые организации кредитовать клиентов с учетом показателя их долговой нагрузки по специальной методологии.

Ранее сообщалось, что долговая нагрузка россиян в 2020 году достигла максимума за восемь лет. Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек.