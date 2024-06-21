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21 июня, 00:00

Экономика

"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон и индустриальных парков РФ

"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон и индустриальных парков РФ

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"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон и индустриальных парков России. На данный момент, это крупная база для столичной промышленности, где производят все – от игрушек до фармацевтики.

Известно, что в "Технополисе "Москва" разрабатывается также учебное оборудование для детских садов, школ и вузов. Кроме того, резиденты особой экономической зоны получают льготы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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