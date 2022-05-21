Москвичи снова могут оплачивать покупки смартфоном. Носить карту с собой не нужно. Сервис вернулся благодаря системе быстрых платежей, созданной в России.

Система прошла тестирование по NFC-технологии еще в прошлом году. Сейчас ее обкатывают банки. Безопасна ли новая система? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

