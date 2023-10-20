Казахстан перестанет поставлять в РФ более сотни видов продукции

Казахстан перестанет поставлять в Россию более сотни видов продукции, как местных, так и иностранных производителей. Об этом сообщили в правительстве страны.

Среди товаров, на которые распространяется ограничение на экспорт, находятся военные дроны, внутренние детали, специализированная электроника и чипы. При этом в Астане заявили, что это никак не связано с западными санкциями.

Речь идет о торговле товарами двойного назначения, на экспорт, импорт и транзит которых необходима лицензия. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.